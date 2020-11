Baby George diventa un cartone animato: tra le voci, anche Orlando Bloom

Arriva The Prince, il cartone animato satirico su Baby George e l’intera Royal Family. Tra i doppiatori, anche Orlando Bloom.

Dal creatore de I Griffin e Will&Grace, arriva la nuova serie tv su Baby George. Il principino più amato al mondo sarà il protagonista di una serie animata pervasa di tipico humor inglese. L’annuncio era già stato dato alcuni mesi fa, ma ora il rilascio della serie pare più vicino che mai. A svelarlo è Gary Jannetti, ideatore del cartone e doppiatore del piccolo George d’Inghilterra. Sul suo profilo di Instagram, il produttore televisivo ha pubblicato un breve sketch che vede la comparsa sulla scena di Charlotte, secondogenita di William e Kate. Lo sketch è stato un’occasione per annunciare al mondo la doppiatrice scelta per prestare la voce alla giovane principessa. Il grande pubblico la conosce molto bene.

Baby George, i doppiatori del cartone animato sulla Royal Family

Visualizza questo post su Instagram Meet Charlotte – Sophie Turner @sophiet The Prince coming to @hbomax Un post condiviso da Gary Janetti (@garyjanetti) in data: 31 Ott 2020 alle ore 9:19 PDT

Sarà Sophie Turner la voce originale della piccola Charlotte. La giovane attrice, nota per i suoi ruoli in X-Men ed Il trono di spade, rivestirà dunque un ruolo di primo piano nella storia. Sophie Turner è nata a Northampton, nella regione centrale del Regno Unito, ed ha attirato l’attenzione degli autori per via del suo accento inglese.

Visualizza questo post su Instagram The Prince coming to @hbomax Un post condiviso da Gary Janetti (@garyjanetti) in data: 17 Apr 2020 alle ore 9:02 PDT

Sorte analoga è toccata ad Orlando Bloom, anch’egli inglese. Il celebre Legolas de Il Signore degli Anelli presterà la sua voce al Principe Harry, zio del piccolo George.

