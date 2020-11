Un Posto al Sole anticipazioni 3 novembre: grave violenza per Silvia. Lei e Michele sono stati aggrediti mentre guidavano verso Indaca: tornati a casa viene fuori qualcosa di più grave

Alberto Palladini è stato cacciato in via definitiva dai Cantieri, e con questo ha perso tutto. Non ha soldi e tra l’altro Clara è in dolce attesa. I suoi comportamenti sono stati sempre più snervanti negli ultimi tempi e per questo la ragazza ha deciso di lasciare casa dove viveva con lui per tornare da sola. Come sua madre è riuscita a crescere lei da sola, al momento pensa di avere la stessa forza, sempre meglio che stare con un uomo che la tratta male. Una inattesa telefonata da parte di una vecchia amica di famiglia, però, gli ha ridato speranza. Cosa succederà? Tornerà a lavorare? E la situazione con Clara come si evolverà, ora che lei ha deciso di lasciarlo e andare una volta e per tutte via di casa?

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera, Silvia e Michele in grave pericolo: cosa è successo a lei?

Michele e Silvia hanno subito una grave aggressione mentre guidavano verso Indaca per andare da Teresa. La macchina si è fermata in mezzo al nulla e i due uomini che hanno fermato e a cui hanno chiesto aiuto, li hanno aggrediti dopo averli aiutati a sistemare la macchina. Riusciti a liberarsi dai loro aggressori sono riusciti a tornare a casa, anche se sotto shock, sconvolti da quanto accaduto. Silvia, però, sembra nascondere un drammatico segreto: ha subito una violenza ancora più grave di quella che abbiamo visto?

