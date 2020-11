Il recente ed imperdibile backstage di Valentina Vignali in collaborazione con Victoria Secret Italy.

La modella e cestista, Valentina Vignali, ha recentemente reso pubblico sul suo account ufficiale Instagram lo scatto afferente al suo nuovo backstage per l’illustre e rinomato brand firmato Victoria Secret Italy. L’istantanea ritrae la bella Valentina, di origini riminesi, in una posa azzardata e provocatoria, in cui indossa uno dei capi del marchio, ricamato con motivi floreali e trasparenti, utilizzati per promuovere la nuova collaborazione.

Valentina: basketball player in lingerie

La pluralità di interessi della giovane giocatrice di basketball sembra dare i suoi frutti. Per quanto sia insolita la dicitura “Spending my whole life between high heels” pubblicata sulla home del suo profilo, la bella della Riviera romagnola, lascia intravedere una personalità estroversa ed intrigante, e ad ogni modo senza paura di mettersi in gioco in “campi” diversi.

Per concludere, data la crescente popolarità della ventinovenne Valentina ed il grande impegno per concludere l’ultimo backstage, potremmo presto vederla indossare un bikini firmato per tuffarsi con infinita nonchalance da “vette” tuttavia ancora più alte.

