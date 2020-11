La vicenda della figlia di Al Bano e Romina fa parlare da anni, tra congetture, false piste e presunti avvistamenti: “Ylenia Carrisi è viva”.

Visualizza questo post su Instagram November 29 , 1970 Ylenia arrived ❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 2 Nov 2020 alle ore 9:33 PST

Tanti anni fa ormai la primogenita di Al Bano e Romina sparì nel nulla. La vicenda è ben nota a tutti, per il fatto che se ne è parlato a lungo, sia in Italia che all’estero. Ma Ylenia Carrisi è viva ancora oggi, nei ricordi della Power.

Proprio mamma Romina ogni mese di novembre è solita intensificare la frequenza con la quale omaggia la propria figlia, sparita nel nulla senza lasciare alcuna traccia la notte del 31 dicembre 1993. La giovane allora aveva 24 anni e si trovava a New Orlenas, in Louisiana. Con lei negli Stati Uniti c’era un certo Aleksander Masekela, indicato dai più ed anche da alcuni suoi precedenti come un tipo poco raccomandabile. Un personaggio del quale Al Bano e Romina per primi hanno sempre diffidato. Nonostante le denunce per maltrattamenti verso le donne e consumo di sostanze stupefacenti però, le forze dell’ordine statunitensi non hanno mai avuto modo di stringere il cerchio attorno a Masekela nelle indagini.

Ylenia Carrisi è viva, Romina non la dimentica mai

Visualizza questo post su Instagram Ylenia appena nata 💝 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 1 Nov 2020 alle ore 10:13 PST

Il fatto che novembre sia un mese speciale per Ylenia è dato dal fatto che quest’ultima nacque proprio in questo periodo dell’anno. Era il 29 novembre del 1970 quando Romina la mise al mondo a Roma. Lei da giovanissima fece anche qualche capatina nel mondo dello spettacolo, ad esempio ricoprendo il ruolo di valletta ne ‘La Ruota della Fortuna’ condotto da Mike Bongiorno.

Visualizza questo post su Instagram Novembre e’ il mese di Ylenia 👩‍❤️‍👩 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 1 Nov 2020 alle ore 12:43 PDT

Poi si è concentrata sui suoi studi condotti a Londra, anche se la voglia di viaggiare e di conoscere il mondo ha avuto il sopravvento. Fino a quando non si è giunti in quel maledetto giorno nella prima metà degli anni ’90.

