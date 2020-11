Zenit Lazio dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Champions League, Zenit Lazio dove vederla in live in televisione ed in streaming e quali saranno gli schieramenti di partenza della partita.

Si gioca la terza giornata della fase a gironi di Champions League, con le informazioni sulla gara Zenit Lazio dove vederla e quali saranno le formazioni scelte dai due allenatori. I biancocelesti vanno in Russia con grande fiducia, dopo la vittoria coronata da una pazzesca rimonta in casa del Torino per 4-3. Un successo maturato con due gol a recupero inoltrato nell’ultimo turno di Serie A.

C’è però una brutta notizia per Simone Inzaghi, che dovrà ancora una volta fare a meno di Ciro Immobile. La punta originaria di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, non si è aggregata alla comitiva partita alla volta di San Pietroburgo. Il tutto nonostante contro il Torino abbia giocato. Immobile aveva saltato anche la trasferta di Bruges di una settimana fa, per sospetto contagio dal virus. Per quanto riguarda l’aspetto prettamente calcistico, il sodalizio romano va in casa dello Zenit con 4 punti conseguiti. Frutto della vittoria per 3-1 contro il Borussia Dortmund nella prima giornata e del pareggio per 1-1 conseguito in Belgio. Lo Zenit è invece a quota zero a causa di altrettante sconfitte.

Zenit Lazio dove vederla, tutte le info utili

Le informazioni utili su Zenit Lazio dove vederla e come fare per seguirla in diretta. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky. L’orario del fischio di inizio è fissato per mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 18:55. Partita visibile ai seguenti riferimenti:

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre)

App per abbonati SkyGo per seguirla in diretta streaming su pc, smartphone e tablet

Pacchetto Now Tv

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Driussi.

All. Semak

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi.

All. Simone Inzaghi

