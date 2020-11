Alessia Marcuzzi mostra dove non batte il sole ma poi toglie la FOTO, che succede ?

Alessia Marcuzzi, condivide sui social una foto hot per poi rimuoverla. Perché ha deciso di toglierla? Qual è stato il motivo della rimozione?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 4 Nov 2020 alle ore 5:50 PST

Alessia Marcuzzi è una conduttrice di successo. Merito di tanta gavetta e di quel sorriso genuino che fa sognare gli italiani da più generazioni. Ogni scatto condiviso sul suo profilo social è un omaggio alla sua bellezza senza tempo. Questa foto lo dimostra: costume intero animalier che slancia la figura perfetta della Marcuzzi evidenziando l’addome piatto ed il seno prosperoso. Un profilo invidiabile e per molti inarrivabile che la rende divina. Il viso è senza trucco, ma la Marcuzzi del resto è una VIP acqua e sapone a differenza di molte sue colleghe. Sebbene lo scatto sia in bianco e nero per conferire uno squisito tocco vintage, la gambe chilometrica in primo piano è puro spettacolo. Questo del resto è quanto viene anche sottolineato dai suoi numerosi follower.

LEGGI ANCHE –> Samuel Peron |cambio di vita |sempre più lontano da Ballando con le Stelle

Alessia Marcuzzi, lo scatto proibito

Vai su successivo per vedere le foto della Marcuzzi