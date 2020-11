Alessia Marcuzzi, alza la gamba ma il vestito è cortissimo, che spettacolo – FOTO

Alessia Marcuzzi a Le Iene è una favola: in total white con tacchi vertiginosi ed un abito succinto e provocante

Visualizza questo post su Instagram 🥰 Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 2 Nov 2020 alle ore 2:38 PST

Alessia Marcuzzi è tornata in onda con le Iene nell’appuntamento del martedì di ieri sera. Al fianco di Nicola Savino, la conduttrice, ormai veterana del format non ha fatto mancare la sua bellezza.

In queste settimane Alessia Marcuzzi ha fatto preoccupare non poco i suoi followers. Due volte assente proprio nel programma di Italia 1 per via del risultato del test rapido. Positivo, per fortuna poi smentito dal test molecolare che ha confermato che la conduttrice non è positiva la coronavirus.

A Mediaset i controlli sono stringenti in ogni trasmissione e lei non è stata la sola che si è dovuta fermare, anche se solo per due singolo appuntamenti. Tra i volti noti anche Getty Scotti e Valentino Picone del suo Ficarra e Picone che ormai è assente dal bancone di Striscia la Notizia da diversi giorni.

Alessia Marcuzzi, invece, è tornata più raggiante e propositiva di prima, lo si è visto in puntata e anche sui social. Il suo ultimo post non è solo spumeggiante ma anche molto molto piccante.

Alessia Marcuzzi, tacchi alti e simil-trench: una favola

Una favola Alessia Marcuzzi con il suo outfit di ieri sera, sobrio ma piccante nello stesso tempo. La conduttrice delle Iene ha condiviso su Instagram tre scatti che mostrano la scelta del look di ieri sera.

Di bianco vestita la bionda dalle gambe lunghe si è divertita a posare per qualche foto che poi ha regalato ai suoi tanti followers. Alessia è seguitissima sui social e oggi i suoi followers arrivano a 5 milioni, numeri da capogiro che nemmeno le migliori influencer del momento riescono a totalizzare.

La Marcuzzi ha scelto un total white per la puntata di ieri sera. Tacchi vertiginosi. Decolleté a punta e con i lacchi che salgono lungo e caviglie e un vestitino simile ad un trench che si chiude solo con una contura che si lega in vita.

Scollo profondo che lascia intravedere un sotto giacca nero e lunghezza che quasi non c’è. È veramente corto l’abito e nelle foto in cui si diverte a giocare alza una gamba tirandola indietro. Ecco che così il vestito è quasi invisibile.

