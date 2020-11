Anna Tatangelo svela: “Grazie a questo nuovo amore sono una persona nuova”

Anna Tatangelo, la cantante racconta il cambiamento professionale e le soddisfazioni che queste novità le stanno regalando, dichiara: “Grazie a questo nuovo amore sono una persona nuova”.

Aria di cambiamenti per Anna Tatangelo, sia personali che professionali. Un nuovo percorso che le sta riservando le soddisfazioni che merita. Al di là del look – bionda per la prima volta in 33 anni – la Tatangelo ha davvero creato una rottura col passato ed ha intrapreso un nuovo percorso musicale. “Sono una donna separata, siamo io e mio figlio, si cresce. Sono le cose nella vita che ti cambiano, ho fatto un grande lavoro su me stessa”. Un grande lavoro che le hanno aperto le strade al rap e trap, una svolta apprezzata sia dai fans di Anna che la seguono sia dalle origini ma anche i nuovi fans appassionati al genere musicale, in voga soprattutto tra i giovani. Il singolo Guapo, cantata insieme a Geolier vanta ben 20 milioni di streaming, mentre il suo ultimo singolo – Fra me e te – una collaborazione con Gemitaiz si è rivelata da subito un successo.

Anna Tatangelo dichiara: “Mi basto da sola e no, non è un cliché”.

