Nel nuovo Dpcm emanato martedì 3 ci sono alcune nuove misure. E per quanto riguarda l’autocertificazione novembre 2020 come stanno le cose?

In tanti stanno cercando informazioni in merito all’argomento autocertificazione novembre 2020, per quanto riguarda gli spostamenti. Il primo ministro Giuseppe Conte ha emanato nella serata di ieri, martedì 3 novembre 2020, un ulteriore nuovo Dpcm che introduce alcuni nuovi provvedimenti restrittivi, confermando poi tutti quelli precedentemente comunicati nel corso delle ultime settimane.

Ma Sandra Zampa, che ricopre il ruolo di sottosegretaria al Ministero della Salute nel Governo Conte, si esprime riguardo alla autocertificazione novembre 2020 affermando che non è giunta alcuna disposizione per gli spostamenti, ad oggi. “Il premier Conte in persona si era detto contrario al ritorno dei permessi scritti per giustificare i propri movimenti”. Resta però da vedere se si rimarrà così anche in quelle che sono indicate come zone rosse, al rischio di contagio più alto possibile. La Zampa ha affrontato la questione nella trasmissione di Rai Radio 3 ‘Tutta la Città ne Parla’. Introdurre di nuovo le autocertificazioni avrebbe sottoposto ad ulteriore stress psicologico i cittadini, secondo il sottosegretario.

Autocertificazione novembre 2020, per ora non serve

La quale giustifica poi anche la scelta da parte del Governo di suddividere le aree del Paese secondo tre classificazioni di rischio. Si andrà dal verde all’arancione e fino al rosso. Ad oggi le regioni ritenute più esposte alla pandemia sono: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Alto Adige e Calabria. In arancione Veneto, Puglia, Liguria e Campania. Sono ‘verdi’ Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna ma il rischio che la situazione si complichi in tutte queste zone è concreto. Ad ogni modo il governo sta facendo il possibile per impedire la messa in atto di un nuovo lockdown totale in tutta Italia.

Ipotesi che metterebbe di nuovo in ginocchio l’economia e la società in generale. Possibile però che si proceda con delle chiusure solo nei comuni e nelle città più esposte agli effetti nefasti dell’epidemia.