Carolina Stramare, vigevanese ma nata a Genova , è la bella Miss Italia 2019. La donna ama mostrarsi sempre su Instagram e oggi la sua foto fa sognare.

Visualizza questo post su Instagram Be woman 🎀 Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_) in data: 14 Ott 2020 alle ore 1:20 PDT

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Wanda Nara in versione sportiva. Lato A in primo piano e non è sola – FOTO

Carolina Stramare dicevamo è Nata nella città di Genova ma vive a Vigevano, paesone alle porte di Milano dove si è diplomata al liceo linguistico. Il padre è veneto. La bellissima Miss Italia ha poi frequentato l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, con indirizzo in grafica. La passione per la moda era nel suo dna ed ha iniziato una carriera come modella lavorando, tra gli altri, con Philipp Plein, Colmar e Tezenis

Il 2019 è stato il suo anno: e’ nell’estate del 2019 infatti che partecipa ad un concorso di bellezza ed ottiene il titolo di Miss Lombardia, che le permette di accedere direttamente alla finale di Miss Italia 2019.

Non è stato affatto semplice vincere Miss Italia per Carolina Stramare, infatti il 6 di settembre viene eliminata nelle fasi finali di gara, ma viene ripescata dalla giuria guidata dall’immensa Gina Lollobrigida che la incorona dopo che si è aggiudicata il titolo di Miss Italia 2019.

CAROLINA STRAMARE NUDA SUL LETTO E’ IL PARADISO