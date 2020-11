Chiara Biasi in costume, sorriso bellissimo e fisico mai visto. Unica – FOTO

Nuovo scatto amarcord della bella Chiara Biasi quando ancora si trovava in vacanza in Salento. Bellissima in costume ha catturato ancora una volta i follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 11 Ott 2020 alle ore 6:21 PDT

Chiara Biasi è una delle fashion blogger più famose al mondo insieme a Chiara Ferragni. Nasce a Pordenone nel 1990, da sempre grandissima appassionata di moda, così decide di trasferirsi a Milano dove incontrerà proprio la Ferragni che le consiglierà di aprire il suo blog. Ama definirsi “lifestyle” blogger e guru per molti vip del mondo dello spettacolo.

Ha lanciato anche la sua linea personale di beachwear, targata dal brand Matineé. Non era la prima volta, aveva già lavorato a “Poisson d’amour”, una linea trendy, in collaborazione con il brand Pin Up Stars.

Foto analogica, Chiara Biasi è un incanto