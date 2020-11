Chiara Nasti, il lato A diffonde il piacere: curve sexy e pancia piatta – FOTO

Spettacolare primo piano di Chiara Nasti, la fashion influencer alla moda venerata dai fans: “Don’t try this at home”

Se c’è tanto da imparare a rendere fashion e chic le proprie giornate, le donne del web non possono che “bussare” alla porta di Chiara Nasti. Proprio per questo motivo è arrivata la sentenza da parte degli addetti alla moda, di dare un senso alle sue innate qualità.

Chiara Ferragni è sicuramente la web influencer più appetibile nel mondo dei social, ma il fascino di Chiara Nasti ha radici ben più profonde rispetto alla sexy imprenditrice. La sua avvenenza nel mondo dello spettacolo avviene alla “tenera” età di 16 anni.

Già da quel momento, in molti si accorgono della sua “vena” d’eleganza, unica el suo genere. Sembra una ragazza di pura classe e signorilità da vendere quando veste alla moda. Non accumula molte presenze tra le sfilate dei brand più famosi, ma preferisce lanciarsi a “capofitto” sul grande schermo. Dal 2018 annuncia la partecipazione a Uomini e Donne, anche se la decisione di accettare questa esperienza la faceva tentennare.

Poi è arrivato l’invito dai produttori de L’Isola Dei Famosi e ha ancor più aumentato le aspettative di un futuro in “dolcissimo” avvenire

LEGGI ANCHE —–> Romina Power indietro nel tempo, la FOTO con Ylenia commuove

Chiara Nasti, “tocco” di finezza ed eleganza: bellezza alla moda

Visualizza questo post su Instagram Nastilove 100% Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 31 Ott 2020 alle ore 9:02 PDT

La splendida web influencer e fashion blogger napoletana, Chiara Nasti ha conquistato il web in poco tempo. Son bastate un paio di apparizioni sotto i riflettori del piccolo e grande schermo, per rilanciare in maniera netta le sue ambizioni, da un punto di vista professionale.

Altri modelli di vita che la rendono celebre sono senz’altro i look “sfrenati” e variabili e un make-up camaleontico e non privo di decorazioni cosmetiche. Il successo più grande di Chiara Nasti, lo si deve ad Instagram, dove la web fashion girl ha raggiunto la “bellezza” di 1,7 milioni di seguaci.

L’ultimo scatto propone una Chiara Nasti da istinto accattivante, con in “braccio” la sua solita eleganza. Curve sexy ed esplosive, bloccate nel top a balconcino e una pancia piatta e levigata per un fisico da “ballerina” professionista.

LEGGI ANCHE —–> Federica Fontana, il buongiorno ai fan. Seno in bella mostra mentre fa yoga – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Don’t try this at home 😜 Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 3 Nov 2020 alle ore 12:33 PST

Insomma un’inarrestabile Chiara ha deciso di stupire ancora. E voi invece cosa ne pensate della sua ennesima “riverenza” alla moda?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter