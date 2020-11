Il salvadanaio è un accessorio molto utile per conservare gli spiccioli che spesso si trovano sparsi nella borsa o nella tasca dei jeans. In commercio ci sono tanti modelli e per tutti i gusti, ma è possibile anche realizzare un salvadanaio fai da te con materiali a basso costo.

Volendo, puoi creare un bellissimo salvadanaio in legno per mettere da parte un budget che ti poni come obiettivo. Ciò che serve è un box in legno con un lato in plexiglas, una frase stampata per il vostro obiettivo, delle forbici, una matita, della colla, carta vetrata e un trapano.

La prima cosa da fare è disegnare una linea di 3 cm sul lato superiore del box, per poi fare dei buchi con il trapano, facendo attenzione a partire dalle due estremità della linea fino a bucarla tutta.

Come creare un salvadanaio fai da te in legno

A questo punto, non resta che limare il legno con la carta vetrata per uniformare il buco dove entreranno le monete. Prendere, poi, un’immagine che simboleggi il vostro obiettivo e incollatela sul fondo del box in legno.

Adesso non dovrete fare altro che ritagliare le lettere della frase, per poi incollarle sulla lastra in plexiglas, facendo attenzione a ricostruire la frase scelta. Decorate il box a piacere, utilizzando i pennarelli, per poi inserire il lato in plexiglas all’interno del box.

Creare un salvadanaio per bambini

Potrete creare anche un bellissimo salvadanaio fai da te per bambini a forma di maialino. In questo caso, dovete munirvi di forbici, 2 bottoncini neri, un colore acrilico rosso, una bottiglia di plastica, un cartoncino rosa, 5 tappi rosa di plastica, colla a caldo, carta velina, pennello, colla vinilica, pennarello nero indelebile, taglierino e scotch trasparente.

Innanzitutto, dovete tagliare la bottiglia di plastica con le forbici, separando il collo dal resto. Mettere, poi, la colla vinilica dentro un bicchiere di plastica, aggiungendo a poco a poco il colore rosso fino ad ottenere una tonalità di rosa simile a quella reale del porcellino.

A questo punto non devi fare altro che unire le due parti di bottiglia con lo scotch, facendo una fessura al centro, ovvero il foro per inserire le monete dentro il salvadanaio.

Adesso dovete passare la colla colorata sulla bottiglia con l’aiuto di un pennello. Ricoprite, poi, con la carta velina e spalmateci sopra la colla colorata. Fare questa procedura creando diversi strati. Una volta che sarà tutto asciutto, prendete un taglierino e forate la carta velina dove si trova la fessura fatta nella bottiglia.

Piegate a metà il cartoncino rosa, tagliando un triangolo per creare le orecchie del maialino. Usate uno dei cinque tappi per realizzare il nasino del porcellino, avvitandolo sulla bottiglia. Prendete, poi, un pennarello indelebile di colore nero per disegnare due buchini che saranno le narici.

Posizionate con la colla a caldo le orecchie in cartoncino e gli occhi, creati con i bottoncini neri. Utilizzando sempre la colla a caldo, incollate gli altri quattro tappi che saranno le zampe.

Insomma, non mancano le idee e gli spunto per creare un salvadanaio fai da te anche in occasione delle feste di Natale.

