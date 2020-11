Crisi, la Bce annuncia nuovi aiuti ai paesi dell’Unione

Bce pronta a tutto ma tempi non ancora maturi per nuovi aiuti. Ha rimandato ogni discorso a dicembre

La Bce è pronta a nuovi aiuti per sostenere l’economia degli Stati membri colpita dalla crisi sanitaria. Al termine della riunione del Consiglio direttivo di giovedì 29 ottobre, la Banca centrale europea (BCE) ha scelto di non agire, però, immediatamente. Ma ha detto molto chiaramente che lo farà a dicembre. Nonostante le restrizioni annunciate in Francia e Germania e le misure restrittive che si stanno moltiplicando in tutta Europa, ha ritenuto che non ci fosse ancora un’emergenza. Christine Lagarde, presidente della Bce, riconosce, ovviamente, che la situazione economica si deteriorerà drasticamente. Il prodotto interno lordo (PIL) della zona euro tornerà in territorio negativo nel quarto trimestre? Non lo esclude, credendo che tutto dipenderebbe da un possibile rimbalzo a dicembre, se le restrizioni venissero tolte.

Leggi anche > Bonus per i collaboratori sportivi

Bce, pronto un nuovo acquisto di debito

Di fronte a questa difficile situazione economica, Lagarde sollecita la Bce ad annunciare una nuova serie di misure nella sua prossima riunione, il 9 e 10 dicembre. Il comunicato ufficiale contiene una parola chiave, che promette di “ ricalibrare “ gli strumenti attuali. Ma Lagarde non vuole dare soprattutto l’impressione di un certo compiacimento: “Abbiamo agito velocemente e con forza durante la prima ondata, faremo lo stesso nella seconda”, ha dichiarato. All’inizio della pandemia, la Bce ha annunciato uno storico piano di rimborso del debito, noto come PEPP ( Pandemic Emergency Purchase Program ), di 1.350 miliardi di euro. Ha già speso più di 600 miliardi e si è impegnata a continuare a utilizzarlo almeno fino a giugno 2021. La busta viene quindi svuotata, anche se ne ha ancora più che a sufficienza per nei prossimi mesi. Gli economisti e i paesi membri si aspettano che questo intervento aumenti.

Leggi anche > Covid, prolungato il blocco dei licenziamenti

Lagarde ha suggerito che potrebbe agire anche su altri fronti: “Tocchiamo tutti i nostri strumenti“, ha detto. Un altro piano di acquisto del debito dei paesi membri potrebbe essere la prima mossa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter