Federica Pellegrini il costume è aderente, il fisico fa sognare. Unica – FOTO

Federica Pellegrini è pronta per rimettersi in gioco: la nuotatrice è risultata positiva al Covid-19 ma adesso vuole prendersi la sua rivincita

Visualizza questo post su Instagram Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!🥳🥳🥳NEGATIVAAAAA🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 29 Ott 2020 alle ore 6:29 PDT

La “Divina” ha trascorso settimane di inferno dopo aver contratto il virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia e l’intero pianeta. Federica Pellegrini è stata comunque vicino ai suoi follower documentando sui social il decorso della sua malattia. Adesso è pronta a ripartire e la foto pubblicata oggi su Instagram lo dimostra. Uno scatto preso dal basso mostra la campionessa di nuoto perfettamente in forma. Un fisico scultoreo che i suoi fan hanno apprezzato molto. Non sono mancati commenti di incoraggiamento per il suo ritorno in vasca. Federica infatti è in viaggio per Budapest dove si terranno le gare della Isl, “International Swimming League”, che corrisponde a una Champions League dove partecipano i più grandi nuotatori del momento.

Federica Pellegrini: la foto della rivalsa della “Divina”