Federico Russo, “Mimmo” de I Cesaroni è un vero sex symbol – FOTO

Federico Russo, il famosissimo Mimmo de I Cesaroni, è oggi un uomo. L’attore riscuote grande successo sui social.

Lo abbiamo conosciuto come il piccolo Mimmo Cesaroni, la voce narrante della serie più famosa d’Italia, ma Federico Russo è molto più di questo. Nato e cresciuto sotto i riflettori (recita in tv dall’età di 7 anni, quando entrò nel cast di Incantesimo), il giovane attore è davvero un talento naturale. I suoi fan più affezionati lo hanno visto recentemente recitare in Curon, serie distribuita da Netflix, ma lui promette che tornerà molto presto sul piccolo schermo con nuovi progetti. Nel frattempo su Instagram, Federico aggiorna quotidianamente i suoi fan pubblicando scatti che lasciano davvero con il fiato sospeso.

Federico Russo, oggi un uomo bellissimo