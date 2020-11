Giancarlo Magalli nella bufera, condannato a pagare 10 mila euro

Il noto conduttore è stato denunciato e condannato a risarcire una sua collega per 10 mila euro. Non la prende bene…

L’astio tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe ormai è noto e probabilmente ancora non siamo giunti alle battute finali. Il loro rapporto si è probabilmente deteriorato nel corso degli anni in cui hanno condotto insieme “I fatti vostri”.

Ad oggi la bella showgirl conduce su TV8 “Ogni mattina” per 4 ore, contenitore in cui si sente finalmente libera di non seguire un copione e di poter dare sfogo alla sua personalità, cosa che non succedeva durante la sua conduzione in Rai.

I primi attriti sono stati notati dal pubblico quando la Volpe, durante la trasmissione che co-conducevano, rivelò l’età del collega, all’epoca 70enne.

Magalli reagì stizzito, dicendole: “Fatti gli affari tuoi, sei proprio una rompiballe”.

Adriana Volpe non se lo aspettava e si sentì offesa a nome di tutte le donne ma Magalli successivamente ci tenne a precisare: “Le ho detto rompiballe e quello è un fatto, non un insulto. Poi lei ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne, ma io ce l’avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni”.

Adriana Volpe vince la causa

L’ultimo scontro tra i due avvenne quando Magalli prese in giro la sua ex collega per gli scarsi risultati che stava ottenendo con il suo programma su TV8 criticandola e umiliandola con un post su Facebook che rappresentava il suo share (0,9%) e una emoticon che invitava al silenzio.

Inutile dire che la Volpe non l’ha presa bene e ha commentato in diretta accusando il suo rivale di volerla zittire da anni, senza esserci mai riuscito.

Dopo questo botta e risposta è arrivata anche la denuncia da parte dell’ex-gieffina nei confronti di Giancarlo Magalli. Il processo è terminato con la perdita di quest’ultimo costretto a risarcire l’ex collega della somma di 10 mila euro.

