Grande Fratello, le frasi di Brosio indignano il web: “Viscido, squalificatelo”

Grande Fratello Vip, le frasi di Brosio indignano il web: “Viscido, squalificatelo”. Tutto ciò è successo ieri notte quando i ragazzi della casa hanno deciso di fare uno scherzo al nuovo arrivato

Ieri sera Paolo Brosio è finito di nuovo nel mirino del pubblico del Grande Fratello Vip per quello che è successo durante lo scherzo organizzato da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Lo scherzo aveva come attrici Dayane Mello e Adua Del Vesco, che dovevano fare finta di avere un rapporto nella stanza – lavatrice della casa, mentre tutti erano fuori in ascolto. I ragazzi nella casa si scagliavano contro le due, accusandole di essere troppo rumorose e di dare spettacolo, soprattutto dal momento che si trovano in un programma televisivo dove sono in diretta tutto il giorno. Purtroppo, però, lo scherzo è sfuggito di mano ai ragazzi quando Paolo ha cominciato ad esternare delle frasi poco carine.

Paolo Brosio indigna il pubblico del Grande Fratello Vip: “Che schifo, squalificatelo”

“Si vede tutto, Paolo se vieni qua le vedi che si baciano” gli dice qualcuno, sconvolto. Lui non si avvicina: “No, non posso, se le vedo poi mi ma*****”. Al che è calato il gelo nella casa, ma i ragazzi hanno cercato subito di sviare e di parlare d’altro. Paolo però ha insistito, continuando a dire se le avesse visto avrebbe reagito in un certo modo, che già il solo pensiero lo stava mandando in tilt e altre frasi che non sono affatto piaciute al popolo del web.

Per non parlare di quando Tommaso Zorzi, scherzando, gli ha chiesto se volesse indossare un paio di tacchi. “Già siamo nella m***a, ci manca solo questo” ha risposto Brosio, indignando i telespettatori e anche un po’ Tommaso che era lì in ascolto.