Grande Fratello Vip annuncia la chiusura della diretta: “Per via del covid”. Stasera la pagina ufficiale ha annunciato che da oggi in poi il reality andrà in onda solo su una regia

Grande Fratello Vip chiude i battenti, o almeno con la diretta. Da oggi in poi non sarà più disponibile la seconda regia del programma, ma si potrà seguire soltanto una cosa e non si avrà più l’opportunità di vedere cosa stanno facendo gli altri nella casa. Tutto questo per via del covid, l’annuncio ufficiale sul profilo parla chiaro: “La situazione d’emergenza che sta vivendo il nostro Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la regia 2 non sarà più disponibile”.

Grande Fratello Vip chiude la regia 2 del programma: “Abbiamo dovuto ristringere il personale”

La situazione d'emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile. #GFVIP pic.twitter.com/E0FPfhqnbq — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 4, 2020

La regia 1 e il canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente. Nelle ultime ore ci sono state tante proteste sui social perché sono un paio di giorni che la regia stava dando problemi e speravano tutti che fosse un problema momentaneo. Non sappiamo se tornerà entro questa edizione ma è quello che si augurano tutti perché, essendo un programma in diretta, i telespettatori preferiscono scegliere cosa guardare piuttosto che accontentarsi di un solo canale.

