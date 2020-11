Guenda Goria esce dal Grande Fratello e rivela tutto: “C’era attrazione”

Guenda Goria esce dal Grande Fratello Vip e rivela tutto: “C’era attrazione”. La figlia di Maria Teresa Ruta dopo la sua eliminazione si è tolta un po’ di sassolini dalla scarpa

Guenda Goria è stata definita la vincitrice morale di questo Grande Fratello Vip. La figlia di Maria Teresa Ruta ha avuto modo di farsi conoscere nella casa, indipendentemente dal suo rapporto con la madre. Nella casa l’abbiamo vista spesso vicino a Massimiliano Morra: dall’inizio del suo percorso, abbiamo tutti notato una strana vicinanza tra i due. Massimiliano però ha sempre detto di essere fidanzato e infatti ha rifiutato le avances della ragazza, pur affermando di essere molto attratto dalla sua testa.

Guenda Goria esce dal Grande Fratello Vip e rivela la verità su Massimiliano Morra: “C’era attrazione tra di noi”

Ora che Guenda è stata eliminata dal gioco, ha deciso di togliersi un po’ di sassolini dalla scarpa e di sganciare tutti al settimanale Chi di Alfonso Signorini. “Io e Massimiliano abbiamo avuto molto feeling. Ma non sarebbe nata nessuna storia, almeno non credo. Io avevo nel cuore Telemaco, questa è la verità. Credo che se Massimiliano avesse seguito il suo istinto, dico: sì. Tra noi c’era una forte attrazione, innegabile. C’era qualcosa tra noi. Ma per la situazione complessa, io poi l’ho stoppato e lui si è vendicato nominandomi. Gran stratega dalle gambe corte”.

Massimiliano avrà modo di rispondere a queste accuse così gravi e pesanti di Guenda? Lui si è sempre dichiarato molto innamorato della donna che lo sta aspettando fuori, e nella casa di essere legato soltanto ad Adua Del Vesco considerati i loro precedenti.