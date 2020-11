Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 novembre: una terribile sorpresa

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: le cose si complicano per alcuni personaggio. Stefania in particolare riceverà una brutta sorpresa.

La situazione si complica per alcuni personaggi. Agnese è furiosa con Rocco e sfrutta Maria per convincerlo a cambiare idea. Il ragazzo ha infatti scelto di giocare nella squadra di Armando e questo non va proprio giù a sua zia. Nel frattempo Vittorio ha dato una chance a Stefania. La ragazza spera di poter essere assunta al Paradiso, ma qualcosa non andrà secondo i suoi piani.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: c’è stato un furto

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Vittorio darà una grande delusione a Gabriella. La ragazza ha infatti in mente di disegnare una collezione tutta sua ed è convinta che il suo capo le darà l’okay. Non sarà tuttavia così e la ragazza ne uscirà distrutta.

Vittorio deciderà invece di fidarsi di Stefania, affidandole un’importante vendita. La ragazza, entusiasta, concluderà la vendita con successo, ma qualcosa non andrà secondo i suoi piani. Sempre dalle anticipazioni, scopriamo infatti che una cliente tornerà al Paradiso accusando Stefania di furto. Che ne sarà del suo sogno di essere assunta?

Nel frattempo scopriamo anche che lo sdegno di Agnese sarà momentaneo. La donna è arrabbiata con Rocco per la sua scelta, ma la decisione del ragazzo avrà vita breve. Durante un allenamento con la bicicletta, infatti, Rocco si infortunerà, mandando all’aria la sua partecipazione alla gara.

