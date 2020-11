Jasmine Carrisi, posa da vamp. Cosa ne penserà papà Al Bano? – FOTO

Labbra carnose e sguardo penetrante ma un dettaglio non sfugge. La bella Jasmine lo mette in mostra con il suo selfie e i fan si incuriosiscono.

Visualizza questo post su Instagram 😋 Un post condiviso da @ jasminecarrisi in data: 30 Ott 2020 alle ore 9:38 PDT

L’ultima figlia femmina di Al Bano Carrisi, nata dalla relazione con la sua compagna Loredana Lecciso sta diventando nota al pubblico grazie al suo talento musicale e ai suoi scatti su Instagram.

La ragazza è giovanissima ma ha già mostrato di avere talento nella musica, volendo seguire le orme di suo padre. Il genere però è completamente diverso, infatti Jasmine si starebbe dedicando al trap e all’hip hop come possiamo ascoltare nel suo ultimo singolo uscito quest’anno: Ego.

Proprio quest’anno Jasmine ha anche debuttato come coach a The Voice Senior, talent dedicato agli over 60 in cui ha dimostrato di saperci fare nonostante la sua giovanissima età.

La bella Carrisi è classe ’01, sembrerebbe più schiva e riservata dei genitori tanto da non amare apparire sulle riviste di gossip.

Eppure i suoi scatti infiammano i social.

Jasmine e quel particolare che incuriosisce i follower