Questa sera, 4 novembre, torna su Canale 5 lo show musicale condotto da Michelle Hunziker “All Together Now”: tutte le novità di questa edizione

Michelle Hunziker è pronta a tornare con la terza edizione di “All Together Now” che andrà in onda ogni mercoledì sera su Canale 5. Sarà ancora una volta la musica la protagonista assoluta, ma saranno numerose le novità introdotte. Dodici concorrenti si sfideranno per ottenere la vittoria finale e saranno giudicati per il loro talento e sulla base dell’esibizione che andranno a portare sul palco. Ma non solo, anche per la propria personalità e immagine. Il processo di valutazione è pero’ cambiato e prevede la presenza di una giuria d’eccezione.

Al via All Together Now: quattro artisti noti in giuria

Ancora una volta a valutare i concorrenti ci penserà il Muro, composto da 100 artisti, professionisti del settore musicale, celebrità e che per la prima volta ospiterà anche dieci persone comuni scelte attraverso una selezione social. A loro pero’ si aggiungerà una giuria composta da quattro volti noti della musica italiana: Francesco Renga, Rita Pavone, J-Ax e Anna Tatangelo. Quest’ultimi avranno il potere di modificare il voto del Muro e ribaltare la situazione. Potranno aggiungere o togliere voti così come premiare un concorrente garantendogli di diritto il passaggio alla puntata successiva. Al termine delle esibizioni i due che avranno ottenuto il punteggio più basso si sfideranno e uno di loro dovrà abbandonare lo show.

“Canteranno, si emozioneranno, litigheranno appassionatamente per sostenere le loro scelte” scrive Michelle Hunziker in un post di presentazione. “I concorrenti cresceranno di puntata in puntata grazie ad un meticoloso lavoro sull’autostima” -sottolinea- concludendo poi con un messaggio. “In questo periodo, specialmente, la musica e le storie dei nostri concorrenti ci daranno un po’ di conforto” scrive la conduttrice, che ha voluto postare una foto insieme ai quattro artisti.

Non sono mancate le precisazioni sul rispetto delle norme di sicurezza e il costante monitoraggio della loro salute grazie a frequenti tamponi. Tutto è pronto per dare inizio alla nuova edizione di “All Together Now“. L’appuntamento è per questa sera in prima serata su Canale 5.

