Dramma nella notte: ragazzo di 19 anni ucciso a coltellate durante una rissa

Nella serata di ieri, un ragazzo di soli 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una rissa a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

Un ragazzo di 19 anni è deceduto nella tarda serata di ieri a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo essere stato accoltellato in pieno centro. Stando a quanto ricostruito, la vittima si trovava insieme ad un amico 18enne, quando i due sarebbero stati aggrediti da tre persone, con le quali hanno ingaggiato una rissa. Nella colluttazione, il 19enne è stato ferito con un coltello. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno portato trasportato i due ragazzi in ospedale, dove il 19enne è deceduto poco dopo. L’amico avrebbe, invece, riportato ferite non gravi e sarebbe stato già dimesso. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Napoli, rissa in pieno centro culmina nel sangue: ragazzo di 19 anni muore dopo essere stato accoltellato

Dramma a Casalnuovo, comune in provincia di Napoli, dove nella serata di ieri, martedì 3 novembre, un ragazzo di 19 anni incensurato è morto dopo essere stato accoltellato. La vittima, come riporta la stampa locale e la redazione di Tgcom24, si trovava in centro insieme ad un amico di 18 anni. I due sarebbero stati avvicinati da un gruppo di tre persone con i quali sarebbe scoppiata una rissa. Uno di loro, durante la colluttazione, avrebbe estratto un coltello ed avrebbe colpito il giovane.

Sul posto è arrivato il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure e trasportato i due feriti presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il 19enne è deceduto poco dopo per le ferite riportate. L’amico della vittima, come riporta Tgcom24, non avrebbe riportato gravi ferite ed è stato già dimesso con quindici giorni di prognosi.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri del comune del napoletano che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto con esattezza. Ancora da chiarire le dinamiche della vicenda ed il movente che avrebbe scatenato la rissa culminata poi con l’accoltellamento della vittima.

