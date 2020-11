Nicole Minetti, il bagno in acqua è sexy: décolleté da paura

Nicole Minetti ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto incredibile in cui piazza in primo piano il suo décolleté da paura.

Nicole Minetti è un personaggio televisivo italiano: la nativa di Rimini ha avuto anche un passato nella politica, diventando consigliera regionale per il PdL nella Regione Lombardia. La 35enne è stata anche coinvolta nello scandalo Ruby. Nicole, in ogni modo, è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 22mila follower. La classe 1985 ama postare scatti provocanti e bollenti in cui mette in mostra il suo corpo da urlo. La Minetti si diverte a lasciare tutti a bocca aperta con foto a dir poco proibitive. L’ex consigliera ha condiviso poco fa in rete una fotografia da infarto.

Nicole Minetti, scatto da urlo durante il bagno: che curve!!

Visualizza questo post su Instagram 😛😛💦💦 Un post condiviso da Nicole Minetti 🧿 (@realnicoleminetti) in data: 4 Nov 2020 alle ore 7:53 PST

Nicole, nel suo ultimo scatto condiviso in rete, sta facendo un bagno. La 35enne indossa una canottiera gialla strettissima che mette in risalto il suo seno favoloso. Il suo viso è semi coperto dal berrettino: la Minetti provoca i fan cacciando fuori la lingua. Il post ha già raggiunto in breve tempo quasi 2mila cuoricini.

La nativa di Rimini è dotata di una sensualità fuori dal comune. Ogni suo singolo scatto colleziona tanti cuoricini e commenti. La Minetti, qualche settimana fa, mandò il web in tilt postando una fotografia in cui indossava un perizoma di colore rosso striminzito con lato B in bella mostra.

