La Gazzetta Ufficiale ha appena approvato l’ultimo Dpcm, è stop definitivo alla dicitura “regioni verdi” in Italia.

Secondo il nuovo Dpcm varato dal governo la penisola italiana sarà divisa da oggi esclusivamente in zone gialle, zone arancioni e zone rosse. Dunque, bandite quelle definite verdi fino alla giornata di ieri, nessuna regione sarà considerata a contagio zero, o meglio esonerata dal rispetto totale delle misure di sicurezza promulgate dal premier Giuseppe Conte.

L’Italia: per una suddivisione più “sicura”

Le zone gialle, ovvero, quelle risultanti con il minor indice di contagio continueranno la didattica a distanza per quel che riguarda gli istituti superiori d’istruzione. Prevista inoltre la definitiva chiusura delle sale giochi e dei musei e di tutte le esibizioni in atto. I centri commerciali resteranno chiusi nelle giornate festive e prefestive. I cittadini potranno spostarsi soltanto muniti di autocertificazione e di una legittima motivazione nelle ore previste dal vigente coprifuoco, che scatterà alle ore 22 per concludersi alle 5 del mattino. Sarà infine dimezzato il numero di persone sui trasporti pubblici.

Per le zone gialle sono previste ulteriori restizioni: la didattica a distanza sarà esclusivamente per le superiori, mentre le attività in ambito gastonomico resteranno chiuse. Sarà consentito spostarsi soltanto all’interno della propria regione, e nello specifico nel proprio comune di domicilio o residenza.

Nelle zone rosse l’allerta resterà, invece, altissima. Potranno restare aperte soltato le attività riguardanti la cura della persona, ovvero i negozi di parrucchieri o barbieri. Il restante delle attività resteranno chiuse, salvo quelle di prima necessità e tutte le fabbriche. La Dad riguarderà anche il secondo ed il terzo anno delle scuole medie. Si portà fare attività sportiva rigorosamente all’aperto e singolarmente, purché non ci si allontani troppo dal proprio domicilio. Sarà vietato spostarsi tranne che per valide ragioni: quali salute, lavoro o scuola.

