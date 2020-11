Pulire il forno incrostato con rimedi naturali e super efficaci!

Con il forno si possono preparare tantissime cose (pasta al forno, crostate, biscotti, torta, ecc) che poi, con il passare del tempo, tendono a farlo sporcare. Succhi, fumi e oli possono rovinare il forno, ma come pulire il forno incrostato in maniera efficace?

La pulizia del forno incrostato non è sicuramente la cosa più gradevole del mondo, ma è fondamentale per mantenere anche in buono stato l’elettrodomestico. Sia esso elettrico o a gas, il forno necessita di una pulizia costante, di almeno una volta a settimana.

In commercio ci sono tanti prodotti specifici per la pulizia del forno. Semplici da utilizzare, ci sono molti detergenti specifici per pulire il forno. Nella maggior parte dei casi, prima di usare lo sgrassatore, è consigliabile accendere il forno in modo da pulire meglio le incrostazioni.

Pulire il forno incrostato con rimedi naturali

Per pulire il forno incrostato, si possono anche usare dei rimedi naturali che, oltre ad essere a basso costo, rispettano la natura. Puoi utilizzare, per esempio, il limone che è un alleato nella pulizia del forno. La cosa migliore è riscaldare il forno a temperatura media, lasciando dentro una teglia con acqua e il succo di tre limoni.

Il calore fa evaporare l’acqua e il succo di limone, oltre che rendere più morbide le incrostazioni. Passata una mezz’oretta, si può spegnere il forno e procedere con la pulizia delle superfici interne usando un panno bagnato con il liquido caldo.

Anche il bicarbonato è molto utile per la pulizia del forno. Se usato insieme al sale da cucina, può diventare un ottimo sgrassatore per il forno. Per prepararla, bisogna realizzare una miscela con bicarbonato, sale fino e acqua, aggiunto nella stessa dose.

Dunque, mescolate 1 bicchiere di bicarbonato con un bicchiere di acqua e 1 di sale. La quantità di detergente che bisogna utilizzare dipende dalle proprie esigenze.

Per pulire il forno, non dovrai fare altro che stendere il composto fai da te sulle pareti e sulla base del forno. Lasciare agire il composto per circa mezz’oretta per poi procedere con la pulizia con una spugnetta. Risciacquare il tutto, per poi passare il panno imbevuto anche sulla guarnizione e sullo sportello.

Rimuovere incrostazioni con l’aceto

Il forno si può pulire anche con l’aceto. Pulire il forno con l’aceto è consigliabile soprattutto quando ci sono incrostazioni molto difficili da togliere. Questo accade soprattutto quando non si pulisce con costanza e quando cadono grassi sul fondo.

In questo caso, dovrete pulire con un detersivo naturale a base di aceto. Per prepararlo, dovete mettere a bollire 4 litri di acqua in una pentola, da mettere poi nel forno caldo (che dovete preriscaldare a 150 gradi). Raggiunto il bollore, bisogna aggiungere un bicchiere di aceto di vino bianco.

Mettete, poi, la miscela ancora calda nel forno caldo e lasciare riposare per 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, spegnete il forno e lasciatelo chiuso per tre ore. In questo modo le incrostazioni si potranno ammorbidire e, di conseguenza, saranno anche più semplici da rimuovere. E’ importante pulire anche la guarnizione e lo sportello, per poi risciacquare bene.

