Dalla Rai arriva una confessione inaspettata: “Fa da preside e ci controlla”

Alla Rai non sempre va tutto per il verso giusto e così da un conduttore arriva una confessione che mai ci saremmo aspettati

Flavio Insinna il conduttore dell’eredità, ormai volto storico della Rai, ha rilasciato un’intervista per il settimanale TV sorrisi e canzoni in cui ha fatto delle confessioni che hanno meravigliato il pubblico. Facendo riferimento ad alcuni suoi colleghi, nessuno si sarebbe aspettato quello che ha dichiarato. Il presentatore dell’Eredità dalla faccia allegra e sempre sorridente si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Samuel Peron |cambio di vita |sempre più lontano da Ballando con le Stelle

Il presentatore della rai e le sue confessioni

Nella lunga intervista Flavio Insinna ha ammesso di aver subito sentito Gerry Scotti e Carlo Conti quando ha saputo della loro positività al Covid. Il conduttore de L’eredità ha ammesso sul collega di Canale5: “Non siamo nemici, io lo aspetto e spero che possiamo tornare presto a giocare insieme”. Riguardo al suo vicino di camerino ha confessato invece: “Carlo Conti fa da preside e ci controlla”, ammettendo di nutrire una profonda stima per l’amico e collega. Non sono mancati poi riferimenti a se stesso, nella stessa intervista infatti Insinna ha fatto della rivelazioni sul suo conto, affermando: “Da adulto sono un inquieto, uno che non si dà mai pace”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ambra Angiolini e la gioia immensa di quello che le sta accadendo – FOTO

Il volto noto della Rai ha raccontato però di parlare sempre al bambino che c’è dentro di sé consigliandogli di continuare a divertirsi e giocare. Ecco perché il pubblico lo vede sempre sorridente e allegro, sa molto bene come nascondere le sue paure e ansie.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter