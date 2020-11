Rijeka Napoli dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Europa League Rijeka Napoli dove vederla e le formazioni più accreditate per il match della terza giornata della fase a gironi di coppa.

Rijeka Napoli dove vederla, la partita del 3° turno di fase a gironi dell’Europa League va in scena domani. Per la formazione azzurra sarà l’occasione di ritrovare un immediato riscatto, dopo la inattesa quanto inaspettata sconfitta in campionato subita per mano del Sassuolo in casa, nell’ultima giornata di Serie A.

Il cammino degli azzurri è stato altalenante pure in campo internazionale. Al debutto era arrivato un altro ko che nessuno avrebbe mai creduto possibile alla vigilia, ad opera di un AZ Alkmaar falcidiato dai tanti positivi in squadra. La reazione in Europa League gli uomini di Rino Gattuso l’avevano data nella trasferta in terra basca di una settimana fa contro la Real Sociedad. Ed ora per la gara in Croazia contro il fanalino di coda Rijeka, ancora a zero punti in classifica, è d’obbligo la vittoria.

Rijeka Napoli dove vederla, tutte le info sulla partita

Partita Rijeka Napoli dove vederla, la sfida di Europa League sarà visibile in diretta su Sky ai seguenti riferimenti, con fischio di inizio giovedì 5 novembre 2020 alle ore 18:55:

Sport Collection (numero 205 del satellite);

Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre);

App SkyGo per abbonati su pc, smartphone e tablet;

Pacchetto Now Tv;

Probabili formazioni Rijeka Napoli

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

All. Simon Rožman

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna.

All. Rino Gattuso

