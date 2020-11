Rita dalla Chiesa contro Antonella Elia: “Che iena!”

Antonella Elia, protagonista indiscussa di questo Grande Fratello Vip, scatena le reazioni di molti: l’ultima è quella di Rita dalla Chiesa

Tra gli opinionisti della corrente edizione del Gf Vip, Antonella Elia è certamente un personaggio che non passa inosservato. Con le sue critiche pungenti e provocatorie, l’opinionista ne ha davvero una per tutte. In particolare, sembra aver preso di mira proprio Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore.

L’Elia, nel commentare il comportamento di Elisabetta, ha spesso da ridire sulla “maschera” che la showgirl indosserebbe, e che a suo avviso è indice di falsità e poca trasparenza.

Ma proprio Rita dalla Chiesa, storica conduttrice di Canale Cinque, è intervenuta sorprendentemente a favore della Gregoraci.

Ecco cosa pensa di Antonella Elia.

Rita dalla Chiesa contro Antonella Elia: le pesanti critiche