Rocio Morales, look autunnale pieno di romanticismo: Raoul Bova è geloso – FOTO

Scatenata sui social, Rocio Morales, l’attrice madrilena che ha provocato la gelosia del partner Raoul Bova: look autunnale vivace

La popolarità della famosa e attraente attrice di origini madrilene, Rocio Munoz Morales mai come stavolta è al di sopra delle righe. Un nuovo e inarrestabile look di stagione ha provocato l’istinto di gelosia del partner e dei follower, accecati dalla sua determinazione.

Non è la prima volta che il compagno Raoul Bova prova sentimenti di morbosità dei suoi confronti. D’altronde di fronte ad uno spirito così acceso e pieno di vita è molto facile raggiungere il livello di sensibilità protettiva, in ambito di coppia.

Chiunque poteva scommettere che tra i due, quello a ritenersi fortunato di “possedere” l’altro fosse proprio il regista romano, sia per fama che popolarità. E invece, Rocio ha saputo ribaltare le gerarchie dell’amore e superare il compagno in termini di sentimenti reciproci.

“Tanti i segnali che mi fanno percepire un senso di altissima considerazione nei miei confronti. E già mi basta” – queste sono le parole dell’attrice spagnola, sempre impegnata a superare ogni giorno se stessa

Rocio Morales, “meravigliosamente bella e romantica”: i follower approvano

𝓐𝓾𝓽𝓾𝓶𝓷-𝓐𝓭𝓭𝓲𝓬𝓽𝓮𝓭… 🍁🍂🤎

Talento professionale, fascino e tenerezza sono le “ricette” vincenti dell’attrice spagnola, Rocio Morales, compagna del gelosissimo Raoul Bova. Le “perle” gesticolari e di “saggezza” sul set cinematografico l’hanno resa famosa in tutto il globo.

Persino il cantante Fedez si è ritagliato uno spazio pellicolare in sua compagnia, mentre si è parlato per tanto tempo di un flirt segreto tra i due, che ha messo in difficoltà i progetti futuri del rapper. Qualche giornalista aveva “affondato” il coltello nella piaga chiedendo all’attuale compagno di Chiara Ferragni, che effetto gli avrebbe provocato una relazione d’amore con Rocio Morales? E lui avrebbe risposto con un semplice sorriso sulle labbra, dal sorprendente “profumo” d’incertezza.

All’indomani dei retroscena sui tanti uomini “ai suoi piedi”, Rocio Morales ha dedicato ampio spazio alla sua vivace personalità, direttamente sulle frequenze Instagram, dove vanta la “bellezza” di 490 mila follower in pochissimo tempo.

Nella vita dell’attrice iberica non manca mai il “sole”, anche nei periodi freddi, dove sfoggia un ricco outfit ornato di colori d’autunno. Nonostante il periodo che corre, lei dimostra che la felicità l’è sempre appartenuta, esortando i follower a fare lo stesso per ritrovarsi

