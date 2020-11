Roma-Cluj, dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Precedenti, formazioni e info tv streaming del match di Europa League Roma-Cluj, in programma giovedì 5 novembre, ore 18.55

La Roma torna in campo in Europa League per una gara decisiva in ottica qualificazione ai sedicesimi di finale. Giallorossi in testa al gruppo A con 4 punti insieme ai romeni del Cluj, che saranno gli avversari del match di domani all’Olimpico. Roma che dopo la vittoria all’esordio con lo Young Boys ha pareggiato con il Cska Sofia, la sfida è fondamentale per issarsi al primo posto solitario nel raggruppamento in caso di vittoria e mettere una prima ipoteca sul passaggio del turno. Gli uomini di Fonseca, dopo la brillante vittoria in campionato con la Fiorentina, cercano conferme importanti.

Roma-Cluj: dove vedere la sfida in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in esclusiva giovedì 5 novembre alle ore 18.55 su Sky Sport Uno (canale 201) e sarà possibile vederla in streaming con l’applicazione Sky Go disponibile su pc, smartphone e tablet.

Roma-Cluj: le probabili formazioni

Al solito, ci sarà un po’ di turnover rispetto al campionato. Riposano, tra gli altri, Mirante, Smalling, Pellegrini, Veretout, Spinazzola, Mkhitaryan e Dzeko. Pau Lopez tra i pali, in difesa torna Fazio, con Cristante e Villar in mezzo e Bruno Peres schierato sulla fascia sinistra. Carles Perez affianca Pedro alle spalle di Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

CFR Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac.

Roma-Cluj: l’arbitro

L’arbitro designato per la sfida sarà lo slovacco Jug. Ad assistere il direttore di gara i guardalinee Zunic e Vidali, quarto uomo Smajc.

Roma-Cluj, i precedenti

Roma e Cluj si affronteranno per la quinta volta nella loro storia. I quattro precedenti fanno riferimento alle fasi a gironi della Champions League 2008/2009 e 2010/2011. Nel primo caso, successo dei romeni all’Olimpico (2-1) e riscatto giallorosso in trasferta (3-1). Nel secondo caso, la Roma si impose in casa per 2-1, per poi pareggiare 1-1 in Romania.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter