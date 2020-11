Romina Power indietro nel tempo, la FOTO con Ylenia commuove

Romina Power malinconia ripensa al passato e alla sua figlia scomparsa nel nulla. Quella foto bella e piana di nostalgia

Visualizza questo post su Instagram November 29 , 1970 Ylenia arrived ❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 2 Nov 2020 alle ore 9:33 PST

Romina Power ed i ricordi, quelli di mamma, moglie e donna. Sono alcuni giorni che la cantante si sta lasciando andare indietro nel tempo, in quello che è stato e che nessuno potrà mai strapparle. Torna ai momenti di vita vissuti insieme alla sua famiglia e alla sua dolce Ylenia.

La vicenda sulla figlia di Romina Power e Al bano Carrisi è ormai nota a tutti, non ha bisogno di molte spiegazioni. Se ne è parlato tanto, in Italia e all’estero e ancora oggi se ne parla, soprattutto fuori dall’Italia. Ylenia è sparita nel nulla e da allora non si hanno più sue notizie.

Tante le segnalazioni, vera, false o presunte, le indagini, le congetture e le supposizioni su una storia che ha per sempre cambiato la vita della coppia di famosi cantanti che oggi non stanno più insieme ma che continuano ad essere legati da questo filo invisibile.

Ylenia è viva nei ricordi di mamma Romina che solo qualche giorno fa aveva postato una foto che la ritraeva insieme alla piccola tra le sue braccia e Al bano accanto a loro, giovani e sorridenti. Era il 1970, anno della nascita di Ylenia.

Ed oggi Romina ci concede un altro splendido scatto della sua figlia. Per vederlo vai su successivo.

Romina Power ed Ylenia, lei giovanissima e stupenda