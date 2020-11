Sabrina Salerno, “strizzata” di fango in intimo sexy: fascino da brividi – FOTO

“Sembra passata un’eternità”, ma per Sabrina Salerno la bellezza e il fascino senza tempo sembra invecchiare solo di gioventù

Per la cantante e showgirl ligure, Sabrina Salerno non c’è più spazio all’immaginazione e al pensiero che un giorno possa perdere la sua “eterna” giovinezza. La celebre cantante della scuderia di Claudio Cecchetto ormai è un fiume in piena di bellezza esplosiva.

Era da un pò di tempo che il pubblico non l’ammirava sul grande schermo, ma poi l’ospitata a Sanremo 2020 ha rilanciato le sue ambizioni di vita, nonostante la “veneranda” età che non recita buoni propositi per il futuro.

La passione per il make-up, la “volubilità” dei look e un fisico all’altezza della situazione rappresenteno le ricette di base per mantenere alta la sua reputazione. Sabrina Salerno oggi è la proiezione della celebrità prosperosa ammirata durante gli anni ’80, senza neanche una “ruga” fuori posto.

Per celebrare l’immortalità artistica del suo fascino, la showgirl ha aperto un blog diary sul web, che mette in risalto tutto ciò che fa parte del suo fantastico mondo di passioni

Sabrina Salerno, “bagnata” di bellezza irresistibile: web influencer da infarto

Neanche questa volta, l’attrice anni ’80 e showgirl ligure, Sabrina Salerno ha tradito le attese dei follower di Instagram, soddisfatti dell’ennesimo ricordo senza tempo. Per la cantante è sempre tempo di rinnovare la sua sfrenata bellezza.

Tra esercizi in palestra, pole dance ed escursioni in montagna, i primi piani sono tutti per lei. Frequenti anche le foto “flashback”, in black&white, che associate alla piccantezza degli scatti moderni disegnano perfettamente i lineamenti di una divinità afrodisiaca.

A fronte dell’ultimo attraente e accattivante ricordo in foto, Sabrina ha spinto i follower a rispolverare l’infinito fascino che l’appartiene, conquistandolo a colpi di pose ad osè. Proprio come quella di un mese e mezzo fa, quando in riva al mare “strizzava” la sensualità delle sue forme, in intimo bianco sexy.

Visualizza questo post su Instagram Scatto fatto un mese e mezzo fa… sembra già un’eternità… 🍁 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 3 Nov 2020 alle ore 12:01 PST

“Sembra passata davvero un’eternità” – recita il post di Sabrina sotto la foto, ma i fans si son lasciati andare all’ennesimo sogno ad occhi aperti

