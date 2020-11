Il ballerino Samuel Peron ha vissuto un periodo molto difficile a causa della sua positività. Ora è alle porte una svolta a Ballando con le Stelle.

Sorpresa Samuel Peron. Il famoso maestro di danza e ballerino, da anni inserto all’interno del cast di ‘Ballando con le Stelle‘, lascerà il suo consueto ruolo all’interno dello spettacolo condotta sin dalla sua prima edizione del 2005 da Milly Carlucci.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker presenta “All Together Now”: tutte le novità nella prima puntata

Ma niente paura, perché il 38enne originario di Marostica, in provincia di Vicenza, rimarrà nel programma di Rai 1. Solo con una nuova veste. Infatti non sarà più un ballerino ma un inviato, al pari della già presente Vira Carbone. È lui stesso a confermare la cosa ed a parlarne al settimanale ‘Di Più’, specializzato in tematiche che riguardano la televisione ed i suoi programmi di punta. E pare che questa svolta sia stata voluta con forza proprio da Milly Carlucci. Lui ci scherza su è dice che in questo modo potrà sfruttare la laurea conseguita a suo tempo anni fa.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio su Pierpaolo Pretelli: “Per me è solo un lavoro”

Samuel Peron, la svolta a ‘Ballando con le Stelle’ dopo anni

Nel corso dell’ultima estate Peron è finito con l’essere contagiato. La sua positività è perdurata per settimane e settimane. E lui ha raccontato di come quel lungo periodo sia risultato molto difficile, con diversi tamponi ai quali si era sottoposto e sempre positivi. Il contagio pare sia avvenuto con tutta probabilità durante un suo pernottamento in Sardegna, dove si era recato ad agosto per motivi di lavoro.

LEGGI ANCHE –> Cattelan rivela la sua condizione di salute, cosa ne sarà di X-Factor

Per fortuna poi Samuel si è negativizzato. Ora inizia una nuova avventura nella quale saprà farsi valere, come ha fatto sempre nel corso degli anni. Sarà possibile vederlo su Rai 1 ogni sabato mattina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.