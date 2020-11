Schianto nella notte: muore ragazza di 19 anni

Ieri notte è morta Chiara Santinello di 19 anni che ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro un platano a Minerbe

MINERBE – Tragico incidente stradale questa notte lungo la provinciale 500 a Minerbe (Verona). Chiara Santinello di 19enne ha perso il controllo della Lancia Ypsilon con la quale stava tornando a casa dal lavoro forse per la stanchezza, la nebbia e l’asfalto reso viscido. Dopo la sbandata l’auto ha centrato un platano per poi volare nel campo situato sull’altro lato della strada.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Drammatica scoperta sulle rive del fiume: indagano i carabinieri

La ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere ed è morta pochi minuti dopo il violento impatto. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto Chiara dalle lamiere, il personale del 118 e i carabinieri di Minerbe che hanno eseguito i rilievi. La ragazza era stata portata in gravissime condizioni all’ospedale di Legnago ma non c’è stato nulla da fare per lei se non accertarne il decesso.

Chiara Santinello lavorava da poco al centro logistico dei Supermercati Tosano a Palesella di Cerea. Si era diplomata quest’estate all’istituto Marco Mighetti di Legnago. lascia la mamma Nadia, il papà Gianluca, la sorella Vanessa, il fidanzato Eric, la nonna Natalina, gli zii, i cugini e tutti i parenti.

Il funerale di Chiara Santinello avrà luogo giovedì 5 novembre 2020 alle 15 nella chiesa parrocchiale di Minerbe, partendo dalla casa funeraria Athesis di Legnago.

Dopo la liturgia funebre si proseguirà per la cremazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter