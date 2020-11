Si getta dal cavalcavia della stazione, tragedia a Treviso

Tragedia in pieno centro a Treviso dove ieri pomeriggio un ragazzo di 26 anni si è gettato dal cavalcavia della stazione. In corso gli accertamenti

Un ragazzo di nazionalità non italiana di 26 anni si è tolto la vita ieri pomeriggio alle 17 in pieno centro a Treviso lanciandosi dal cavalcavia della stazione ferroviaria.

Sul posto era presente anche la Polizia, gli agenti hanno cercato in tutti i modi di farlo desistere ma non c’è stato nulla da fare nonostante le parole di conforto che gli sono state portate.

Il ragazzo è finito nella strada sottostante e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi immediati del personale sanitario del 118 intervenuto prontamente per rianimarlo. Sgomento tra gli automobilisti e passanti trovatisi davanti il corpo del giovane piombato nel mezzo della strada sottostante.

Al momento gli inquirenti stanno cercando di risalire alle motivazioni che hanno spinto il giovane a compiere il gesto estremo. Non ci è dato sapere ancora le generalità del ragazzo, si attendono prima l’autopsia e le dichiarazioni della Prefettura di Treviso.

