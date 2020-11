Striscia La Notizia consegna il tapiro a Luca Argentero: reagisce malissimo. L’attore si è lamentato con un noto giornale per aver pubblicato foto della sua bambina appena nata

Luca Argentero è furioso e le dichiarazioni che ha lasciato a Valerio Staffelli di Striscia La Notizia ne sono la prova. L’attore infatti si è scagliato contro due settimanali che hanno pubblicato la foto della figlia Nina nata da pochi mesi, senza rendere il suo volto irriconoscibile. Lui e Cristina Marino hanno reclamato il loro diritto di scegliere se e quando mostrare in pubblico il viso della loro bambina. Per questo è stato raggiunto da Valerio Staffelli che, nella puntata andata in onda lunedì 2 novembre, gli ha consegnato il tapiro d’oro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Luca Argentero si lamenta con l’inviato di Striscia la Notizia: “È stato come un furto”

“Si può sempre scegliere se raccontare una storia in maniera discreta e responsabile oppure in modo sfacciato e privo di tatto” si è sfogato Luca con Valerio Staffelli, mostrandosi indignato per quanto accaduto. “Perché sul web hanno pixellato maggiormente la foto rispetto a quella pubblicata sul cartaceo? Questo spiega la malafede e che per loro l’importante è che qualcosa appaia, che si venda una copia in più. Siamo schifati e indignati. Parliamo del fatto che Nina ancora una volta è stata esposta pubblicamente, schiaffata sui giornali. Siamo stati privati del diritto di decidere se pubblicare il volto di nostra figlia oppure no. Si tratta di servizi non autorizzati, un piccolo furto”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

In segno di protesta, i genitori di Nina hanno deciso di mostrare personalmente le foto della bambina. “Abbiamo deciso di presentare la piccola Nina, sperando che vi venga voglia di comprare una copia in meno di questi giornali”.