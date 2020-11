Un camionista è morto questa mattina in un incedente tra un’autocisterna ed un tir consumatosi lungo l’autostrada A1, tra Orvieto e Fabro, in provincia di Terni.

Nella mattinata di oggi si è verificato un terribile incidente stradale lungo l’autostrada A1, tra gli svincoli di Orvieto e Fabro, in provincia di Terni, all’altezza del chilometro 449. Stando a quanto ricostruito, un’autocisterna che trasportava carburante avrebbe tamponato un altro mezzo pesante che sostava sulla corsia d’emergenza. Uno scontro violento che ha fatto ribaltare su un fianco l’autocisterna che è rimasta in bilico su una scarpata a bordo della carreggiata. Nell’impatto il conducente dell’autocisterna ha perso la vita, mentre l’altro camionista è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Terni, autocisterna tampona un tir sull’autostrada e rimane in bilico su una scarpata: morto un camionista

Un camionista è deceduto questa mattina, mercoledì 4 novembre, in un tragico incidente avvenuto sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, in provincia di Terni. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Fanpage, la vittima era al volante di un’autocisterna che trasportava carburante che avrebbe investito, per cause ancora da accertare, un tir in sosta lungo la corsia d’emergenza. Nell’impatto il mezzo si sarebbe ribaltato su un fianco finendo fuori strada e rimanendo in bilico su una scarpata sottostante.

Sul luogo teatro dello schianto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il conducente dell’autocisterna, deceduto probabilmente sul colpo. Illeso, invece, l’altro camionista. Intervenuti anche i vigili del fuoco ed il personale di Autostrade per l’Italia che hanno provveduto a rimettere in sicurezza la carreggiata.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’impatto costato la vita al camionista.

Il tratto interessato, per permettere le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza, è stato chiuso al traffico. La chiusura, come riporta Fanpage, ha provocato conseguenze sulla circolazione stradale.

