Tommaso Zorzi e Francesco Oppini piangono insieme abbracciati VIDEO

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, piangono insieme e commuovono il web. I due ragazzi nella casa del Grande Fratello Vip sono sempre più vicini

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno instaurato il rapporto più bello, più vero e genuino di questo Grande Fratello Vip. Hanno ricevuto tantissimi commenti, tanta gente da fuori pensava che Francesco lo stesse usando per andare avanti nel programma, ma il figlio di Alba Parietti ha dimostrato in svariate occasioni di essersi affezionato davvero tanto al ragazzo. Lo aiuta durante le sue crisi, tante volte gli ha impedito di abbandonare il gioco e riesce a capirlo più di tutti tra i concorrenti. Dopo una brutta lite che li ha visti separati per giorni, si sono gradualmente riavvicinati fino al momento che hanno vissuto oggi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si commuovono insieme: il video diventa virale

Erano in giardino a parlare delle loro cose, quando ad un certo punto è partita Bella Senz’Anima, che è una delle canzoni preferite di Tommaso. Il ragazzo si è commosso mentre la ascoltava e Francesco ha pianto insieme a lui: si sono abbracciati per diverso tempo, mentre le loro amiche li guardavano e commentavano in sottofondo. Dopo essersi separati Tommaso è rientrato in casa e Francesco ha sottolineato per l’ennesima volta a Stefania Orlando quanto sia pazzesco il legame che lui e Tommaso hanno instaurato nella casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Hanno ripreso anche a dormire insieme e oramai sono inseparabili: passano tutto il giorno insieme a parlare, a raccontarsi e a conoscersi meglio. Oramai sono sicuri che, il loro rapporto, è qualcosa che si porteranno anche fuori dal programma. Quello che li ha uniti è qualcosa che si porteranno dietro per anni, se non per la vita.