USA 2020. Perchè l’elezione della senatrice del Delaware entrerà nella storia

USA 2020. E’ stata eletta con con l’86% dei voti a distanza. Perchè l’elezione nel Delaware di Sarah McBride entrerà nella storia

L’elezione della senatrice Sarah McBride, 30 anni, è una svolta storica nel mondo della politica statunitense. La donna, attivista della comunità LGBTQ+, è la prima persona transgender eletta al senato in USA dopo aver vinto nello stato del Delaware.

Democratica, schierata tra le fila di John Biden, ha annunciato lei stessa la sua vittoria tramite un post su Twitter in cui ha scritto: “‘We did it. We won the general election. Thank you, thank you, thank you.” (Traduz. “Ce l’abbiamo fatt. Abbiamo vinto l’elezione generale. Grazie, grazie, grazie”).

Ha poi aggiunto: “Spero che ciò che è accaduto oggi dimostri a un qualsiasi ragazzo/a della comunità LGBTQ+ che la nostra democrazia è anche al loro servizio. Mentre il Delaware continua ad affrontare la pandemia da Covid, è ora di mettersi al lavoro per investire nelle politiche che faranno la differenza per le famiglie che lavorano gravemente colpite dalla crisi.”

We did it. We won the general election. Thank you, thank you, thank you. — Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020

Il programma della senatrice Sarah McBride prevede congedi familiari e copertura medica garantita per tutti i lavoratori, riducendo i costi e aumentando la concorrenza nel settore sanitario. Focus inoltre sul rafforzamento degli investimenti nell scuole pubbliche.

Ex studentessa dell’American University, si è formata alla Casa Bianca ai tempi di Obama, diventando la prima donna apertamente transgender a lavorarci a qualsiasi titolo.

