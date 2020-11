Vasco Rossi è pronto a rinascere: l’atteso annuncio del cantante

Aveva rivelato alcuni dettagli sul suo prossimo singolo qualche giorno fa, ora Vasco Rossi annuncia ufficialmente la sua uscita

Il suo ultimo album di inediti “Sono innocente” risale al 2014 ma ora Vasco Rossi sembra quasi pronto a voler regalare al pubblico nuova musica. Solo alcuni giorni fa aveva iniziato a parlare di un ipotetico nuovo singolo descrivendolo come una canzone d’amore. Nessun altro dettaglio in merito, aveva comunicato solo il tema trattato facendo pero’ intendere che sarebbero seguite altre informazioni a riguardo. Ed è esattamente quello che è accaduto. Per la felicità dei suoi fan il Blasco ha annunciato ufficialmente la sua uscita che avrà una data davvero speciale.

Il nuovo singolo di Vasco Rossi in uscita l’1 gennaio

Una notizia straordinaria comunicata come sempre attraverso i suoi profili social: il nuovo singolo di Vasco Rossi uscirà l’1 gennaio 2021. L’artista ha intenzione di incominciare l’anno in grande stile regalando ai fan ciò che aspettano da diverso tempo. Questo brano sarà il primo tratto dal nuovo album, di cui ancora non si hanno pero’ informazioni. Il Blasco nell’annuncio parla di “anno della rinascita” a dimostrazione di come veda questo obbiettivo come l’inizio di una nuova era per lui.

Alla soglia dei 70 anni l’artista non ha alcuna intenzione di ritirarsi al momento, anzi. Sembra essere pronto a dar vita a qualcosa di inedito, dando ancora modo al pubblico di gustarsi la sua musica e la sua straordinaria energia. Per il momento si dovrà attendere l’inizio del 2021 per scoprire cosa avrà in serbo per i suoi fan, ma nonostante l’attesa le sue parole lasciano intendere che ne varrà la pena.

La “rinascita” annunciata dimostra come l’età non rappresenti un limite ma se possibile la voglia di riscoprirsi ancora e di mostrare al pubblico tutte le proprie sfaccettature. Il Blasco ne ha già presentate parecchie nel corso della sua carriera, ma sembra che abbia ancora qualcosa da voler comunicare.

