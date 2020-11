Vite al Limite. I fratelli John e Lonnie Hambrick. Che fine hanno fatto

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di John e Lonnie Hambrick

Protagonisti della prima puntata dell’ottava stagione del popolare programma tv Vite al Limite, sono due fratelli John e Lonnie Hambrick.

Quando incontriamo John per la prima volta ha 34 anni e pesa 311 chilogrammi. Lonnie invece ha un anno in più e pesa 278 kg. Vengono entrambi dal Texas ma risiedono in due città diverse: Wylie e Haltom City.

I loro problemi con il cibo sono insorti quando entrambi erano solo dei bambini. La madre si risposò con un uomo che si è rivelato un patrigno violento che maltrattava i due fratelli. Non riuscirono a trovare conforto in altro luogo se non nel cibo, unica valvola di sfogo. Le cose peggiorarono quando Lonnie, omosessuale, fece coming out. La madre, una donna religiosa e conservatrice, non accettò la situazione e decise d’ignorare totalmente la sua rivelazione. John era ancora un ragazzino, non aveva le armi per elaborare tutto quello che gli stava accadendo intorno, e sprofondò ancora di più in malsane abitudini alimentari.

Entrambi hanno deciso di recarsi a Houston per farsi visitare dal celebre chirurgo bariatrico Nowzaradan e recuperare benessere e salute.

Vite al Limite. Due fratelli, un grande cambiamento