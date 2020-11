WhatsApp: i due metodi per scoprire le conversazioni altrui 

Come scoprire chi sta chattando su WhatsApp è possibile: andiamo a vedere in che modo farlo

WhatsApp è sicuramente il servizio di messaggistica istantanea più usato degli ultimi tempi. Sono ormai 6 anni che il gruppo Facebook ha incorporato tra le sue piattaforme il colosso dei messaggi online. Parlare con i propri contatti non è mai stato così semplice come da quando esiste Whatsapp. Sono lontani i tempi in cui i messaggi erano necessariamente compressi nei 160 caratteri degli sms. Oggi, grazie all’icona verde presente su tutti i cellulari è possibile scambiare in libertà pensieri, foto, video, link e documenti. A volte siamo tentati di conoscere i messaggi delle persone che ci sono vicino soprattutto per gelosia. Non tutti sanno che in effetti non è un’impresa impossibile. Basta infatti far ricorso a piccoli espedienti per poter avere accesso alle conversazioni private. Il metodo più semplice è usare WhatsApp Web. Per i più esperti c’è un altro escamotage ovvero lo “sniffing“. Andiamo a scoprire come fare.

WhatsApp Web e “sniffing”