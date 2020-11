X Factor, Alessandro Cattelan positivo al Covid: arriva nuova conduttrice

In seguito alla positività di Alessandro Cattelan al Covid, Daniela Collu è stata scelta per condurre la seconda puntata di Live di X Factor 2020

Alessandro Cattelan esce di scena da X Factor 2020 e a prendere le redini dello show di Sky Uno sarà Daniela Collu, almeno per il momento.

“In attesa del rientro del capitano Alessandro Cattelan entra in campo la nostra Daniela Collu! Non vediamo l’ora di vederla in azione e facciamo un grande in bocca al lupo al nostro capitano, guarisci presto!”

Infatti ieri proprio Alessandro Cattelan ha comunicato sulla sua pagina Instagram di essere positivo al Covid e lo ha fatto sapere immediatamente ai suoi follower.

“Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”

Giovedì sera Daniela Collu sarà alla conduzione di X Factor

In attesa del rientro del capitano @alecattelan entra in campo la nostra @stazzitta! 💥

Non vediamo l’ora di vederla in azione e facciamo un grande in bocca al lupo al nostro capitano, guarisci presto! ❤️#XF2020 pic.twitter.com/qgweRAKive — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 3, 2020

Ormai da diversi mesi i diversi programmi che si vedono in diretta o che sono registrati seguono tutte le disposizioni anti Covid e quindi sia i giudici che il pubblico eseguono dei controlli periodici prima di entrare in studio. Quindi dopo essersi sottoposto all’ultimo test sierologico, l’esame ha dato esito positivo a Catelan che ora attende anche il risultato del test molecolare.

Si era pensato ad una conduzione da casa, come è accaduto a Carlo Conti venerdì scorso nella diretta di “Tale e quale show” o come sta accadendo in questi giorni per Bianca Guaccero a “Detto Fatto”. Ma successivamente si è optato per la sostituzione. Alla seconda puntata del Live Show di giovedì 5 novembre, dunque, ci sarà la Collu, già al timone di “Hot Factor”, il dopofestival di X Factor, in onda subito dopo la diretta della gara.

La blogger romana avrebbe avuto la meglio su Lodovica Comello, conduttrice amatissima di “Italia’s Got Talent”, inizialmente data in pole position per sostituire Cattelan.

