X Factor, chi è a rischio eliminazione: gli inediti meno ascoltati

X Factor, la seconda puntata dei live si avvicina: domani la prima eliminazione. Quali sono i concorrenti a rischio?

La seconda puntata dei live di X Factor è ormai alle porte. Tra complicazioni di vario genere (non ultima l’assenza di Alessandro Cattelan, risultato positivo al Covid-19), i concorrenti si apprestano ad affrontare il primo giro di eliminatorie. Il ballottaggio d’inizio puntata vedrà protagonisti Eda Marì –risultata la meno votata dell’ultima puntata- e il concorrente che nel periodo compreso tra venerdì 30 ottobre e martedì 3 novembre ha registrato un minor numero di ascolti sulle principali piattaforme musicali. Vediamo insieme i risultati

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stati Uniti, un candidato verso la vittoria: risultato sempre più certo

X Factor, la classifica degli inediti

Spotify

Secondo le statistiche di Spotify, Cuore Nero di Blind è stato il brano più ascoltato del Mixtape di X Factor 2020. Si piazzano sul podio anche Casadilego e Mydrama, mentre l’ultimo posto spetta ad Eda Marì. Nelle ultime posizioni anche Santi e Blue Phelix. Di seguito, tutti i risultati:

Blind – Cuore nero: 1.182.453 views; Casadilego – Vittoria: 742.281 views; Mydrama – Cornici bianche: 626.936 views; Melancholia – Leon: 616.106 views; Cmqmartina – Serpente: 439.006 views; Vergo – Bomba: 419.408 views; Little Pieces of Marmelade – One cup of happiness: 363.662 views; Manitoba – La domenica: 262.634 views; NAIP – Attenti al loop: 234.534 views; Blue Phelix – South Dakota: 234.478 views; Santi – Bonsai: 220.401 views; Eda Marì – Male: 184.181 views.

iTunes

Per quanto riguarda iTunes troviamo sempre Blind al primo posto, subito seguito dai Melancholia e da Mydrama. Ultimo posto per La domenica dei Manitoba, accompagnati da Santi ed Eda Marì.

Blind – Cuore nero Melancholia – Leon Mydrama – Cornici bianche Casadilego – Vittoria Little Pieces of Marmelade – One cup of happiness Vergo – Bomba Cmqmartina – Serpente Blue Phelix – South Dakota NAIP – Attenti al loop Eda Marì – Male Santi – Bonsai Manitoba – La domenica

YouTube

Tripletta per Blind, che si piazza primo anche su YouTube. Medaglia d’argento per Casadilego e bronzo per i Malancholia. L’ultimo posto va invece a Santi. Agli ultimi posti anche i Manitoba ed Eda Marì.

Blind – Cuore Nero: 721.269 visualizzazioni; Casadilego – Vittoria: 430.492 visualizzazioni; Melancholia – Leon: 361.608 visualizzazioni; Mydrama – Cornici bianche: 301.612 visualizzazioni; Cmqmartina – Serpente: 199.990 visualizzazioni; Vergo – Bomba: 175.600 visualizzazioni; Little Pieces of Marmelade – One cup of happiness: 166.276 visualizzazioni; NAIP – Attenti al loop: 108.310 visualizzazioni; Blue Phelix – South Dakota: 102.086 visualizzazioni; Manitoba – La domenica: 80.191 visualizzazioni; Eda Marì – Male: 66.916 visualizzazioni; Santi – Bonsai: 63.900 visualizzazioni.

Sembra quindi che sia Santi il concorrente a rischio ballottaggio, ma anche i Manitoba e Blue Phelix non possono stare completamente tranquilli. Per scoprire le modalità dell’eliminazione, tuttavia, dovremo aspettare domani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Claudio Sona si è fidanzato: ritrova l’amore con l’ex di un vincitore di Amici

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter