Zoe Cristofoli ha mandato i fan in estasi con un selfie in cui ha messo in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza.

Zoe Cristofoli è una modella ed influencer molto amata e apprezzata dai fan. La ragazza ha un grosso seguito sui social network: il suo suo account vanta ben 737mila follower. La classe 1996, dopo essere stata accostata ad Andrea Cerioli e Fabrizio Corona, si è legata sentimentalmente a Theo Hernandez, fortissimo terzino del Milan. Il suo fisico mozzafiato non passa mai inosservato e numerose aziende la contattano per avviare partnership. Zoe ama deliziare la sua platea con scatti incredibile in cui mette in mostra il suo corpo e i suoi tatuaggi trasgressivi. La ragazza, poco fa, ha messo sul web un selfie davvero incantevole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Georgina Rodriguez, tutina firmata e top bianco: “Lady CR7” è uno sballo – FOTO

Zoe Cristofoli, selfie incantevole: labbra carnose e sguardo seducente

Zoe, poco fa, ha condiviso un selfie davvero incantevole piazzando la sua bellezza illimitata in primissimo piano. Le sue labbra carnose e il suo sguardo seducente fanno impazzire i fan. I suoi tatuaggi sono ben visibili e lasciano tutti a bocca aperta. Il post ha già raccolto 32mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti stanno postando numerosi apprezzamenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Guendalina Tavassi, silhouette che incanta e lato B da favola. Seducente – FOTO

Visualizza questo post su Instagram 3 Esemplari di panda che si lavano i denti✨🐼🖤 Swipe😂 Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli) in data: 25 Ott 2020 alle ore 4:11 PDT

Zoe, la scorsa settimana, ha mandato i fan in estasi condividendo uno scatto in intimo con décolleté fenomenale in bella mostra.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter