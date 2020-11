Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 5 Novembre

Accadde oggi. Il 5 Novembre è il è il 309º giorno del calendario, quest’anno 310° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 5 novembre si festeggiano i Santi Elisabetta e Zaccaria. Elisabetta fu la cugina della vergine Maria ed entrambi sono i genitori di San Giovanni Battista. Si celebra anche Guy Fawkes Night (detta chiamata “Bonfire Night”) in cui si ricorda un fallito attentato da parte di un gruppo di cattolici inglesi, che cospirarono contro il re protestante Giacomo I d’Inghilterra per porre sul trono un monarca cattolico.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1605 – Congiura delle polveri: sventato un complotto di Guy Fawkes per far saltare in aria il Parlamento inglese.

1872 – La suffragetta Susan B. Anthony vota per la prima volta (verrà multata di 100 dollari).

1895 – Primo brevetto statunitense per un’automobile di George B. Selden.

1913 – Nasce l’attrice Vivien Leigh .

1935 – Il gioco da tavolo Monopoly viene pubblicato dalla Parker Brothers.

1948 – Nasce lo psichiatra Raffaele Morelli.

1959 – Nasce il cantautore Bryan Adams.

1964 – Seconda sonda diretta verso Marte: un fallimento.

1974 – Si apre a Roma la Conferenza mondiale sull’alimentazione, organizzata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite

1989 – Muore il grande pianista Vladimir Horowitz.

1994 – George Foreman diventa il più vecchio campione mondiale di pugilato nei pesi massimi a 45 anni.

1998 – La rivista scientifica Nature pubblica uno studio genetico che prova che il presidente USA Thomas Jefferson fu il padre di Eston Hemings Jefferson, avuto dalla sua schiava Sally Hemings.

1998 – Scoppia lo scandalo Monica Lewinsky . Il presidente Bill Clinton accusato di impeachment .

1999 – Valentina Vezzali è oro ai mondiali di scherma.

2006 – Saddam Hussein, ex dittatore iracheno, viene condannato a morte.

2007 – Google presenta il sistema operativo mobile Android .

