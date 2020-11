Adriana Volpe, bellezza unica “animata” in compagnia di amici speciali – FOTO

La conduttrice tv sente “odore” di rinnovata bellezza e ne pubblica su Instagram gli effetti, in compagnia di amici speciali

Sembra sempre più sola, ma in realtà non lo è. La conduttrice trentiniana, Adriana Volpe sta vivendo un periodo molto particolare della sua vita, segnata dalla separazione, ormai definitiva anche sui giornali, dal marito. Insieme avevano deciso di mantenere la loro unione, anche fuori dalla città di Roma, quando lui ha avuto la chiamata di lavoro in Svizzera.

L’amore ha spinto Adriana ad accettare di stare distanti solo 40 minuti. Ma dopo 12 anni di matrimonio, la coppia che aveva coronato il sogno di mettere a mondo una bambina, sarebbe arrivata al punto definitivo di…rottura. Secondo indiscrezioni giornalistiche, Adriana Volpe avrebbe fatto “saltare” tutto, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Oggi la presentatrice di TV 8 e di “Ogni Mattina” in compagnia di Alessio Viola fa parlare di sè direttamente sui canali social network, dove ha una notorietà davvero apprezzabile

Adriana Volpe su Instagram in compagnia dei suoi amici: “trova le differenze?”

All’indomani della seprazione dal marito, imprenditore, Roberto Parli, la conduttrice trentiniana, Adriana Volpe ha deciso di rilanciare le sue ambizioni nel mondo dello spettacolo. Il punto di partenza per rimettere in discussione le sue capacità sensuali, in attesa di una nuova “fiamma” è visibile su Instagram.

Nel frattempo Adriana si ritaglia, appena possibile un pò di intervalli e relax, prima di riprendere la diretta sulle frequenze di TV8. L’ultima foto è un quasi un “rompicapo” settimanale, in cui Adriana Volpe è l’assoluta protagonista con quella chioma di capelli folti e biondi. Mentre accanto a ciascuno scatto, in successione, di bellezza intramontabile, viene associata ad un personaggio del mondo dei cartoni animati.

La preferenza dei follower ricade su quella “buffa” e divertente di Matrix. Ma chiunque in cuor suo pensa che la prima le si addice maggiormente, quando il suo fascino viene paragonato ad una foto di Lady Oscar.

L’associazione ad una bellezza ” di corte” è tipica di Adriana Volpe, mai come stavolta non più solitaria, ma in compagnia dei suoi “graziosi” amici della tv

