Adriana Volpe è tornata single, matrimonio finito?

La bella conduttrice Adriana Volpe sembra avere messo fine al matrimonio con Roberto Parli. Lo conferma il settimanale Chi

Adriana Volpe è da sempre sulle scene televisive alla conduzione di programma di successo, per anni la ricordiamo al fianco di Magalli a “I Fatti Vostri”. Ora questa nuova avventura le sta facendo benissimo e i suoi fan sono molto contenti del suo nuovo ritrovato sorriso.

La Volpe lo scorso marzo ha perso il suocero Ernesto Parli a cui era molto legata e che l’ha vista uscire anticipatamente dalla Casa del Grande Fratello per stare vicino alla sua famiglia. Per l’occasione ha partecipato al videoclip dell’amico Marco Profeta che ha dedicato la canzone “Io rinasco in te” proprio all’uomo. Adriana Volpe oggi è ancora insieme a Marco Profeta ma per un fine meno nobile.

Spesso è stato messo in discussione il matrimonio con il marito Roberto Parli, anche durante la sua partecipazione al GF, ma i vari rumor sono sempre stati seccamente smentiti da lei in prima persona. Ora però la conferma sembra ufficiale e l’indiscrezione l’ha lanciata il settimanale Chi.

Il settimanale Chi parla di rottura, Parli manda un messaggio sui social